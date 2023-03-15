شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون يكشفون فوائد اللوز الصحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن اللوز يعد كنزا من الفيتامينات والمعادن، ويعود على الجسم بفوائد عديدة.

وأوضحت الجمعية أن اللوز غني بفيتامينات B وC وE والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك والنحاس.



وأضافت أنه يزخر أيضا بالأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب وكذلك الألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي من ناحية، والتي تساعد على إنقاص الوزن من ناحية أخرى بفضل قدرتها على إطالة الشعور بالشبع والحد من نوبات الجوع الشديد.

وللاستفادة من المزايا الصحية للوز، أوصت الجمعية بتناول اللوز بكمية تقدر بنحو 25 جراما يوميا، مع مراعاة أن يكون اللوز غير مملح.

ويعمل اللوز على خفض مستوى الكوليسترول الضار والحفاظ على مستوى الكوليسترول المفيد، علما بأن مستوى الكوليسترول الطبيعي يعتبر عاملا رئيسيا لتمتع القلب بصحة جيدة.

كما يعد اللوز غنيا بالأحماض الدهنية "أوميجا 3"، التي تحول دون تجلط الدم، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية.