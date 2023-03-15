شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أمانة المدينة المنورة تنهى استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها التشغيلية لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444هـ، وذلك فى إطار الاستعداد المبكر للشهر الفضيل.

وشكلت أمانة منطقة المدينة المنورة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء - عددا من الفرق الميدانية بكوادرها البشرية والآلية لاستهداف 5 مواقع رئيسة في الأحياء السكنية، والمنطقة المركزية، والمناطق المحيطة بالجوامع والمساجد، ومواقع التاريخ الإسلامي، إضافة إلى الأسواق ومناطق تنفيذ الفعاليات.

وأوضحت أنه يعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية (4966) من الكوادر البشرية، مجهزين بـ (617) آلية ومعدة، حيث تتضمن الخطة تكثيف جميع الأعمال والخدمات البلدية التي تشمل النظافة العامة وتجميع ونقل النفايات والتخلص الآمن منها، إلى جانب مكافحة آفات الصحة العامة، ومراقبة الأسواق.