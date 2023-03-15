شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: سيادة سوريا أولوية بالنسبة لموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن سيادة وسلامة أراضي سوريا يمثلان أولوية بالنسبة لروسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أولاً وقبل كل شيء، العلاقات الروسية السورية في مقدمة مواضيع المناقشة، والتعاون في سياق إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، واستمرار التسوية السورية، على هذا النحو، بما في ذلك جميع الجوانب، مع التأكيد على الأولوية المطلقة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.