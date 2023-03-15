شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يصل روما فى مستهل زيارة يلتقى خلالها بابا الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، إلى العاصمة الإيطالية روما، فى مستهل زيارة رسمية إلى الفاتيكان يلتقى خلالها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

ومن المقرر أن يلتقي ميقاتي أيضا مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، كما يُجري محادثات ثنائية رسمية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعا إلى إطلاق حوار بناء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة لبنان والتعاون بين جميع أبنائه.

جاء ذلك خلال استقباله لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والمجلس الجديد للمفتين في السرايا الكبير، مقر الحكومة اللبنانية بحضور وزيري الداخلية والبلديات بسام مولوي والاقتصاد والتجارة أمين سلام والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

ورحب ميقاتي بمفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق والمحافظات، واعتبر أن انعقاد مجلس المفتين يشكل انطلاقة جديدة ترسخ وحدة الوطن بمحافظاته ومناطقه وتكامله.

من جانبه، أشاد مفتي الجمهورية - خلال اللقاء - بالجهود والمساعي التي يقوم بها ميقاتي في معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، كما شدد على أهمية الوفاق والتوافق بين الأطراف السياسية رأفة بلبنان واللبنانيين.