شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب قضائية بتوقيف حاكم مصرف لبنان وحجز أملاكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة العدل اللبنانية، اليوم الأربعاء، "بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم، وتجميد حساباتهم المصرفية".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن "الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، تقدمت بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق".

وأضافت أن "هيئة القضاء طالبت بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم المصرفية".

من جهته، تقدم محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمذكرة توضيحية، وتم إرسالها إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي.

وأكد محامي حاكم مصرف لبنان، في رسالته، أن "استدعاء رياض سلامة إلى جلسة تحقيق أوروبي انتهاك للسيادة اللبنانية، وأنه يمكن للسلطات اللبنانية إرجاء التعاون مع التحقيقات الأوروبية بسبب تعارضها مع تحقيقاتها".

في هذه الأثناء، قرر قاضي التحقيق تأجيل جلسة الاستماع إلى إفادة حاكم مصرف لبنان إلى غد الخميس، بعدما تغيّب رياض سلامة عن الجلسة التي كانت محددة اليوم.

ورفع المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، الشهر الماضي، دعوى تتهم حاكم مصرف لبنان بالاختلاس، والتزوير، والكسب غير المشروع.