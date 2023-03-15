شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر بالقدس، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى وعلى أبوابه، بالتزامن مع وجود كثيف لقوات الاحتلال خارج المسجد، وعلى مداخل مدينة القدس المحتلة. ويقتحم المستوطنون بشكل شبه يومي باحات المسجد الأقصى وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بهم.

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين، من بينهم أسير محرر، من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال خمسة أشخاص من قرى وبلدات محافظة نابلس بشمال الضفة، فيما جرى اعتقال شاب من محافظة طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.