شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندى المجهول فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو، في أولى محطات زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، زار الرئيس الأسد والوفد المرافق له ضريح الجندي المجهول في موسكو ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري.

وتضمنت مراسم الاستقبال استعراض حرس الشرف بينما كانت الأوركسترا الروسية الرسمية تعزف لحن الجندي المجهول والنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

ويضم الوفد المرافق للرئيس السوري كل من وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، ووزير الدفاع السوري العماد علي عباس.

كما يضم الوفد كنان ياغي وزير المالية والدكتور فادي الخليل رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور قيس خضر أمين عام مجلس الوزراء ولونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية والدكتور بشار الجعفري سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو.