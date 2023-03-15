شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى فعاليات "الطريق إلى COP28" فى مدينة إكسبو دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء، أولى فعاليات "الطريق إلى COP28" التى تنظمها رئاسة المؤتمر ويقودها الشباب وذلك فى مدينة إكسبو دبى.

وتجمع هذه الفعالية التى تعد محطة مهمة للشباب والمجتمع في مسيرة زيادة الوعى وجمع الطاقات وحشد الجهود، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أكثر من 3000 من المعنيين من مختلف فئات المجتمع فى دولة الإمارات وتوجيهها نحو مسارات وأولويات التنمية المستدامة.

وبدأت الفعالية بالبرنامج الصباحي للورش التفاعلية التي تهدف إلى إلهام وتعليم وتمكين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً ،لفهم موضوع تغير المناخ والتعامل معه بالتعاون مع برامج إكسبو للمدارس ، ويعقبه برنامج فترة ما بعد الظهر المخصص للشباب من خلال الحلقات الشبابية والمناقشات وورش العمل ومبادرات الاستدامة والعروض التي ينظمها شركاء الحدث، بما في ذلك وزارة الثقافة والشباب ومركز الشباب العربي أما البرنامج المسائي فيشكل الحدث الأساسي للفعالية ويناقش خلاله الفريق القيادي لـ COP28 مع قادة العمل المناخي من الشباب تطلعات الفريق لمؤتمر الأطراف المقبل الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وتوفر الفعالية ورش عمل تركز على الموضوعات المتعلقة بالمناخ للتواصل مع الأطفال وتعزيز الوعي المعرفي لديهم وجذب اهتمامهم نحو مؤتمر الأطراف COP28 ، حيث يشارك أكثر من 1200 طفل إضافة إلى تنظيم خمس جولات مختلفة في أجنحة إكسبو وتنظيم 42 ورشة عمل، تركز على الملفات المرتبطة بالمناخ إضافة إلى عقد مجموعة من الجلسات مدة كل منها 20 دقيقة بقيادة رائد المناخ للشباب لمؤتمر الأطراف COP28.

ويركز الحدث على أربعة محاور استراتيجية هي المشاركة والعمل والتعبير والتعليم ، كما يشهد إطلاق مبادرات لدعم مشاركة الشباب في جهود الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ وتعزيز حضور وجهود الهيئات التي تخدم الشباب في منظومة العمل المناخي العالمي.