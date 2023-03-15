شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين الشريفين تقدم سلسلة خدماتها لقاصدى بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى سلسلة من الخدمات النوعية لقاصدى البيت العتيق من المعتمرين وضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء أن الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين تنوعت عبر توزيع 24.960 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 1.400 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 21.000 مستفيد، إلى جانب 100 ألف و 950 مستفيدا من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 27 ألفا و 370 مستفيدا.

وأضافت الوكالة أنه جرى تقديم خدمة التطويف لألفين و 284 مستفيدا، واستخدام 130 ألف لتر من المطهرات، و31 ألفا و 600 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4 ألاف و600 لتر من معقمات الأيدي، و3 ألاف و100 لتر من التعقيم بالروبوتات، وألفين و900 لتر من التعقيم بالبايوكير، و30 ألفا و900 لتر في تعقيم الأسطح.

وأوضحت أن نوعية الخدمات المقدمة اشتملت توزيع 387 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لألف 820 مستفيدا، إلى جانب تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 19 ألفا و711 مستفيدا.

وفي سياق متصل، نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ورشة عمل لمدة يومين بعنوان "الاحتياجات التدريبية والتعليمية لصناعة خدمات الحج والعمرة"، ضمن مسارات شراكة "منافع" التي تنفذها غرفتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحج والعمرة من خلال برامج تدريبية وورش عمل، تستهدف ممثلي الجهات ذات العلاقة بخدمات قطاع الحج والعمرة، والشركات المتخصصة في هذا المجال.