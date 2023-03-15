شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء السعودى: ارتفاع التضخم السنوى فى المملكة بنسبة 3.0% فى فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودى، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم السنوى بنسبة 3.0% فى فبراير الماضى مقارنة بنظيره من العام الماضى، وقالت الهيئة فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، إن أسعار الجملة فى المملكة قد ارتفعت أيضا بنسبة 2.7% لشهر فبراير.
يذكر أن الاقتصاد السعودى قد سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 11 عاما، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال عام 2022 معدل نمو قدره 8.7 % ، وهو ما يعني تسجيل أعلى نمو في منظومة دول مجموعة العشرين.