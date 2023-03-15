شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء السعودى: ارتفاع التضخم السنوى فى المملكة بنسبة 3.0% فى فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودى، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم السنوى بنسبة 3.0% فى فبراير الماضى مقارنة بنظيره من العام الماضى، وقالت الهيئة فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، إن أسعار الجملة فى المملكة قد ارتفعت أيضا بنسبة 2.7% لشهر فبراير.