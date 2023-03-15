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الإحصاء السعودى: ارتفاع التضخم السنوى فى المملكة بنسبة 3.0% فى فبراير 2023

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودى، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم السنوى بنسبة 3.0% فى فبراير الماضى مقارنة بنظيره من العام الماضى، وقالت الهيئة فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" ، إن أسعار الجملة فى المملكة قد ارتفعت أيضا بنسبة 2.7% لشهر فبراير.

يذكر أن الاقتصاد السعودى قد سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 11 عاما، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال عام 2022 معدل نمو قدره 8.7 % ، وهو ما يعني تسجيل أعلى نمو في منظومة دول مجموعة العشرين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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