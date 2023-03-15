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سقوط 3 إرهابيين وإصابة عنصر أمنى فى اشتباكات شمالي بغداد

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، بسقوط 3 "إرهابيين" وإصابة عنصر أمني خلال اشتباكات في أحد بساتين قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء،مقتل ثلاثة إرهابيين في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

 

وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): " بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية ، ومن خلال العمليات الاستباقية ، تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة، وفوج حشد الطارمية - من نصب كمين لعصابات داعش الإرهابية وقتل ثلاثة إرهابيين  في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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