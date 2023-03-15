شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والبرازيل تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين وتعميق مجالات التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والمضي بها قدمًا نحو آفاق أرحب خدمةً للمصالح المُتبادلة.