شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وفلسطين تبحثان سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، وسفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في أفق انعقاد الاستحقاقات الثنائية وفي مُقدمتها اللجنة المشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار، لسفير دولة فلسطين بتونس وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء " الثلاثاء".
وجدّد نبيل عمّار موقف تونس الثابت الداعم والمناصر لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.