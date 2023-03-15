شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وفلسطين تبحثان سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، وسفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في أفق انعقاد الاستحقاقات الثنائية وفي مُقدمتها اللجنة المشتركة.