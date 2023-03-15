شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعقد محادثات مع الأسد حول الوضع في سوريا وتطوير التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين ستركز على الوضع في سوريا وسبل تطوير التعاون بين البلدين.