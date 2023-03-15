شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يلتقي بارزاني في أربيل ويؤكد: الحكومة ماضية نحو بناء الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، أن الحكومة العراقية ماضية نحو بناء الثقة بين المكوّنات العراقية.



ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "السوداني، التقى مساء الثلاثاء في مدينة أربيل، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، وذلك ضمن زيارته إقليم كردستان العراق"، موضحا مضيّ الحكومة نحو بناء الثقة بين المكوّنات العراقية، وأن المشكلات كلّها قابلة للحل إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية.



من جانبه، رحّب بارزاني بزيارة رئيس مجلس الوزراء، مجدداً شكره لتبني الحكومة مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، مؤكداً دعم حكومة الإقليم خطوات الحكومة الاتحادية الإصلاحية، وأنها ستسير بالعراق إلى بر الأمان.



كما أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي بالتنوّع الذي هو عامل قوّة بين أطياف الشعب العراقي، مؤكدًا أن الشراكة بين أبناء الشعب العراقي الواحد، هي مسار المستقبل والازدهار.



وعبّر رؤساء الأحزاب وممثلو الديانات والطوائف فى أربيل عن سعادتهم بزيارة رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى إقليم كردستان، مؤكدين أن برنامج حكومة السوداني يحمل بارقة أمل للعراقيين، مثمّنين زيارته ومشاركته أبناء شعبنا الكردي أفراحهم باحتفالات أعياد النوروز.