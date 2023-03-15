شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالإعدام على إرهابيين أدينا بالهجوم على السفارة الأمريكية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكم في تونس بعقوبة الإعدام التي يستعاض عنها بالسجن المؤبد على إرهابيين أدينا بالهجوم على السفارة الأمريكية في تونس عام 2020.