شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بالعراق: إتاحة إصدار تأشيرات العبور للشاحنات عبر منفذ عرعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة السعودية في بغداد، الثلاثاء، إتاحة إصدار تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات عبر منفذ عرعر الحدودي.

وأوضحت السفارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه انطلاقا من تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين المملكة والعراق، فإن السفارة السعودية تعلن إتاحة إصدار خدمة تأشيرات العبور لسائقي الشاحنات (الترانزيت) عبر سفارات وقنصليات المملكة بالدول المجاورة لعبور الأراضي السعودية باتجاه منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق.

وأشار البيان إلى أن هذه الخدمة تساهم في وصول شحنات الشركات العراقية المستوردة من جميع دول العالم عبر الأراضي السعودية بكل يسر وسهولة، وتوفر لهم الوقت وتكاليف الشحن.