شكرا لقرائتكم خبر عن آليات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منزلين فى مدينة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، منزلين فى بلدة "صور باهر" جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الرجل المقدسي وشقيقته، اللذان هدم الاحتلال شقتيهما، إن الشقتين شيّدتا قبل عامين، ويسكن فيهما 12 فردًا، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 مترًا مُربعًا.

وشهدت سياسة الهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، إذ تأخذ السلطات بالتضييق على المقدسيين وتشرع بهدم أو توزيع إخطارات بالهدم لمنازل بحجّة عدم الترخيص.