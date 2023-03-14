شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتسلم رفات 3 شهداء من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة عن تسلم العراق رفات ثلاثة شهداء من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية عبر منفذ الشلامجة الحدودى، بإشراف ممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية بالعراق.