شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتسلم رفات 3 شهداء من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة عن تسلم العراق رفات ثلاثة شهداء من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية عبر منفذ الشلامجة الحدودى، بإشراف ممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية بالعراق.
وذكرت القيادة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه وبناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وإيران لعام 2008، والخاصة بالبحث عن رفات ضحايا حرب الخليج الأولى (1980- 1988)، تسلم الجانب العراقى من الجانب الإيرانى عبر منفذ الشلامجة الحدودي رفات 3 من الشهداء العراقيين.