شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبنانى الأوضاع فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، الأوضاع العامة والتطورات السياسية فى لبنان.