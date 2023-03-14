شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبنانى الأوضاع فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، الأوضاع العامة والتطورات السياسية فى لبنان.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانى بعين التينة فى العاصمة اللبنانية بيروت.
وكان أبو الغيط قد بدأ زيارة للبنان أمس للمشاركة فى المنتدى العربى للتنمية المستدامة لعام 2023، والتى ألقى كلمة فى جلستها الافتتاحية اليوم تناولت تحديات التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.