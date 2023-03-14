شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد التوصل إلى اتفاق للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، التوصل إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية.



وقال السوداني -في مؤتمر صحفي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وتؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدا أنه في حالة وجود أي خلافات بين الجانبين فهناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.



وأشار السوداني إلى أن إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، وأن الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار، موضحا أن الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون دينار، والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار.



وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023، وأن الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقرا.