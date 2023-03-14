شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك فى لبنان تبدأ إضرابا مفتوحا.. وانهيار تاريخى جديد فى سعر صرف الليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت البنوك العاملة فى لبنان إضرابا مفتوحا عن العمل وأغلقت أبوابها أمام المواطنين اليوم الثلاثاء، التزاما بقرار جمعية المصارف اللبنانية، والتى قررت العودة إلى الإضراب لحين اتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لما وصفته بالخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين.

يأتي ذلك في وقت سجل فيه سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارا تاريخا حيث تجاوز سعر الصرف 100 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق غير الرسمية، والتي يتم على أساسها تسعير جميع السلع والخدمات بلبنان باستثناء خدمات الهواتف المحمولة والكهرباء الحكومية، والتي يتم تسعيرها على سعر منصة صيرفة التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق أيضا بالأمس لتسجل 75800 ليرة للدولار.

ويتراوح التداول في السوق اليوم ما بين 100100 ليرة و100200 ليرة للدولار، كما ارتفعت أسعار الوقود في البلاد صباح اليوم مجددا مسجلة مستوى غير مسبوق على الإطلاق وسط حالة من الارتباك في الأسواق نتيجة عدم استقرار سعر الصرف في السوق غير الرسمية.