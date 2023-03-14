شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الإمارات تطلق أولى فعاليات "الطريق إلى COP28" بقيادة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء فى الإمارات أولى فعاليات "الطريق إلى COP28" التى تنظمها رئاسة مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" ويقودها الشباب وذلك فى مدينة إكسبو دبى .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذه الفعالية تعد محطة مهمة للشباب والمجتمع فى مسيرة زيادة الوعى وحشد الجهود نحو مؤتمر الأطراف COP28 حيث يتماشى "الطريق إلى COP28" مع سعي المؤتمر إلى تعزيز وتسريع العمل المناخى العالمى من خلال تعاون كافة المعنيين وجميع فئات المجتمع من أجل تحقيق التعهدات التي قطعها العالم على نفسه من أجل الأجيال المقبلة.

وتنقسم الفعالية التى تنطلق غدا إلى 3 برامج تبدأ بالبرنامج الصباحي للورش التفاعلية التي تهدف إلى إلهام وتعليم وتمكين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً لفهم موضوع تغير المناخ والتعامل معه بالتعاون مع برامج إكسبو للمدارس، ويعقبه برنامج فترة ما بعد الظهر المخصص للشباب من خلال الحلقات الشبابية والمناقشات وورش العمل ومبادرات الاستدامة والعروض التي ينظمها شركاء الحدث بما في ذلك وزارة الثقافة والشباب ومركز الشباب العربي، أما البرنامج المسائي فيشكل الحدث الأساسي للفعالية وسيناقش خلاله الفريق القيادي لـ COP28 مع قادة العمل المناخي من الشباب تطلعات الفريق لمؤتمر الأطراف المقبل الذي تستضيفه دولة الإمارات.



ويركز الحدث على أربعة محاور استراتيجية وهي المشاركة والعمل والتعبير والتعليم، وسيشهد إطلاق مبادرات لدعم مشاركة الشباب في جهود الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ وتعزيز حضور وجهود الهيئات التي تخدم الشباب في منظومة العمل المناخي العالمي.



وتسلط فعالية "الطريق إلى COP28" الضوء على أولويات مؤتمر الأطراف COP28 والمبادئ التي يقوم عليها من خلال برنامج متنوع من الأنشطة التفاعلية بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخص بما يشمل الشباب الملتحقين بالخدمة الوطنية ونشطاء المناخ من الشباب وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم، كما يحضر الفعالية إلى جانب الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف COP28 عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات.