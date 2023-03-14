شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أردنيين إثر حريق شقة فى العاصمة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فى الأردن، أن فرق الدفاع المدنى المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدنى وسط عمان تعاملت صباح اليوم مع حريق شقة بمنطقة النزهة بالعاصمة عمان، مؤكدا أنه نتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص نتيجة إصابتهم بحروق بالغة بالجسم.

بدورها عملت فرق الإطفاء الأردنية على إخماد الحريق، فى حين قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومى، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.