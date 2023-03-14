شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيب بوريل: الاتفاق مع الجزائر على بعث الحوار رفيع المستوى في مجال الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، أنه تم الاتفاق مع الجزائر على بعث الحوار الثنائي رفيع المستوى في مجال الأمن، مشيرا إلى أن أولى اجتماعات هذا الحوار ستعقد قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به عقب استقباله، الإثنين، من قِبَل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة.