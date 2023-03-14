شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعتقل 12 شخصا ويضبط أسلحة وذخائر فى منطقة التبانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 12 شخصا بعد مداهمات لعدد من الشقق في منطقة التبانة بعاصمة الشمال اللبناني طرابلس، وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخيرة.
وأضاف الجيش اللبناني - في بيان - أن قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات داهمت عددا من الشقق في منطقة التبانة وتحديدا شارع سوريا، حيث ألقت القبض على 12 شخصا بجرائم حيازة أسلحة ومخدرات وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخيرة وحشيشة الكيف.
وأوضح أن المضبوطات سلمت للجهات المختصة وتمت مباشرة التحقيقات.