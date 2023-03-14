شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعتقل 12 شخصا ويضبط أسلحة وذخائر فى منطقة التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 12 شخصا بعد مداهمات لعدد من الشقق في منطقة التبانة بعاصمة الشمال اللبناني طرابلس، وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخيرة.