شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوروبى: نعول على الجزائر فى محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يعوّل على الجزائر في تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، معتبرا أن الجزائر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيضاعف جهوده من أجل استرجاع الأموال الجزائرية المهربة إلى الخارج.

وأوضخ بوريل أن الطاقات المتجددة أرضية خصبة لشراكة واعدة وتعاون اقتصادي مع الجزائر.

وبدأ بوريل، أمس الأحد، زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين، وذلك لبحث تعزيز العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في منطقة الساحل وليبيا والصحراء الغربية والقضية الفلسطينية".