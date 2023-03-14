شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف مقبرة ومذبح عمره 1800 عام تحت جامعة بريطانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت عملية تنقيب أثرية في بريطانيا، قادتها الخدمات الأثرية بجامعة ليستر، عن ضريح روماني أسفل مقبرة إضافة للعديد من القطع الفخارية والعملات المعدنية الرومانية.

واكتشف فريق البحث قبو مبنى رومانيًا وحجر مذبح عمره 1800 عام أثناء التنقيب، ما يشير إلى وجود ضريح أو غرفة كانت تجرى فيها طقوس العبادة.

ويُعتقد أن القبو - الذي يقع الآن على بعد نحو 10 أقدام (ثلاثة أمتار) تحت الأرض - يحتوي على أرضية خرسانية وجدران حجرية، مع طلاء مزخرف.

وكشفت الحفريات أيضًا عن أدلة نادرة من الفترة الأنجلوسكسونية، بما في ذلك أول عملة من تلك الفترة تم العثور عليها في المدينة منذ 20 عامًا وربما أول دليل على مبنى من العصر في ذلك الجزء من المدينة.

وأفاد الخبراء بأن الحفريات في موقع مدرسة أغان قديمة في أراضي كاتدرائية ليستر بدأت في أكتوبر 2021 ومنذ ذلك الحين أنتجت قدرًا "رائعًا" من المعلومات.

وقال ماثيو موريس مسؤول المشروع إنه "لطالما كانت هناك حكاية شعبية عن وجود معبد روماني أسفل الكاتدرائية"، حسب صحيفة "ديلي ميل".

وأضاف: "في حين أنه مبنى مبدع في مشهد المدينة، فإننا في الواقع لا نعرف الكثير عن تاريخه المبكر ومعظم ما تراه فوق الأرض اليوم أعيد بناؤه في العصر الفيكتوري".

وأوضح أنه "لذلك كانت الحفريات المجاورة لها هي الطريقة الوحيدة التي كنا سنتمكن من التعامل معها مع الأسئلة الرئيسية، مثل متى تم تأسيسها لأول مرة، وما الذي كان تحتها من قبل".