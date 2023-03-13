شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطني الفلسطيني يرفض انتخاب إسرائيل في "لجنة مكافحة الإرهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، رفضه القاطع لانتخاب إسرائيل في إحدى لجان البرلمان الدولي "لجنة مكافحة الإرهاب".



واعتبر المجلس - في بيان صحفي - "أن ما حدث هو تشجيع ومكافأة لدولة احتلال تمارس الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وأن جميع القوانين العنصرية وعمليات الضم والإرهاب غير القانونية وغير الشرعية تم اعتمادها من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)".



ودعا المجلس الوطني، رئيس وأعضاء البرلمان الدولي إلى إعادة النظر بعملية الانتخاب، وإبطالها نظرًا لعدم جواز انتخاب كيان محتل أسس على الإرهاب ومنتهك لكل القوانين الدولية في لجنة خاصة "بمكافحة الإرهاب"، وهو المسؤول والراعي الأول للإرهاب.



واعتبر المجلس أن هذا الانتخاب انتصار للعنصرية والاحتلال، ويكافئ برلمان دولة الاحتلال على قوانينه العنصرية، خاصة قانون إعدام الأسرى وغيره من القوانين التي يجب محاكمة إسرائيل عليها.



ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى اتخاذ إجراءات ومواقف رادعة ضد إسرائيل وعزلها وطردها من عضوية البرلمان الدولي ولجانه المتخصصة ومن كافة البرلمانات والمحافل الدولية، وتبني مواقف حازمة تردع الاحتلال الفاشي العنصري، والتحرك مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية لشرح تداعيات وخطورة ما حصل وتأثيره علي السلم والاستقرار العالمي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.