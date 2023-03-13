شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتدي على شاب فلسطيني في القدس وتصيب آخرين بقرية "حوسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شابا فلسطينيًا من بلدة "العيسوية" شمال شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ويدعى إبراهيم درباس، بعد ملاحقته والاعتداء عليه بالضرب المبرح، فيما جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي محافظة "بيت لحم"، إلى الجنوب من القدس، أصيب عدد من الفلسطينيين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "حوسان" حيث أطلقت القوات الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.