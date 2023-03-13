شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: لا حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية بلبنان دون حل الأزمة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إنه لا يمكن الخروج بحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد دون حل للأزمة السياسية، معتبرا أن مدخل الحلول يتعلق بالسياسية.

ودعا ميقاتي - في تصريحات له اليوم عقب لقائه بالبطريك الماروني بشاره بطرس الراعي - إلى الاسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد وأن يعود المجلس النيابي للقيام بدوره الطبيعي وتشكيل مجلس وزراء كامل المواصفات الدستورية.

وحول شرعية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، قال ميقاتي: "فليتفضل من يعترض على انعقاد جلسات مجلس الوزراء ويقوم بدوره في انتخاب رئيس الجمهورية فى أسرع وقت، وهذا هو باب الخلاص ".

ورفض ميقاتي التعامل مع الواقع الحالي من منظور طائفي، معتبرا أنه دليل إفلاس سياسي في هذا الوقت بالذات، مشيرا إلى أن التحرك الذي تقوم به الحكومة الآن ليست طائفيا، بل تقوم بدور وطني بكل ما للكلمة من معنى.

وعبر عن إيمانه بأن التعددية هي مصدر غنى للبنان ولجميع اللبنانيين، مشيرا إلى أن اتفاق الطائف هو الاتفاق الاساسي الذي يحمي كل هذه الأمور.