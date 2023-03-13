شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرلمانى يختار عبد الرحمن الحربى ممثلا للمجموعة العربية المعنية بمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت المجموعة البرلمانية العربية خلال اجتماعها التنسيقى ضمن أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى فى دورتها الـ 146 والمجلس الحاكم، على اختيار عضو مجلس الشورى السعودى اللواء الدكتور عبد الرحمن بن صنهات الحربي ممثلاً للمجموعة العربية في الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف فى الاتحاد البرلمانى الدولى .

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي بالبحرين والتي عقدت تحت عنوان " "تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب" وبرئاسة عضو المجلس السعودي سعد بن صليب العتيبي وفد مجلس الشورى السعودي المشارك في أعمال الجمعية العمومية لاتحاد البرلماني الدولي،حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس " .

كما شارك عضو المجلس اللواء الدكتور عبد الرحمن بن صنهات الحربي في اجتماع اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي ناقش مشروع القرار المتعلق بالهجمات والجرائم الإلكترونية، المخاطر الجديدة على الأمن العالمي.

من جهة أخرى شارك عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن حمد السلامة، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة و ناقش المجتمعون خلاله مشروع القرار ذي الشأن بالجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة عضو مجلس الشورى سعد بن صليب العتيبي، وأعضاء المجلس الدكتور عبد الله بن حمد السلامة، واللواء الدكتور عبد الرحمن بن صنهات الحربي، والدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، وعدداً من المسؤولين في المجلس.

