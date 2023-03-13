شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يحل البرلمان تمهيدا للانتخابات المقررة فى 13 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الموريتانى محمد ولد لشيخ الغزوانى اليوم الاثنين، مرسوما جمهوريا بحل البرلمان، تمهيدًا للانتخابات البرلمانية المقررة فى 13 مايو المقبل بالتزامن مع الانتخابات البلدية والجهوية.

وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت قبل أيام استدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب المستشارين الجهويين والمستشارين البلديين يوم 13 مايو القادم وتحديد المواعيد النهائية للترشيحات، وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والجدول الزمني الذي اقترحته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو القادم لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب أكثر من 200 مجلس بلدي و15 مجلسًا إقليميًا للمحافظات الـ 15.

وتعد هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.