شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام تقدم خدماتها لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى سلسلة من خدماتها النوعية للمعتمرين وقاصدى البيت الحرام من ضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين تنوعت عبر توزيع 20.304 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات، كما قدمت خدماتها لـ 1.900 مستفيد، وتم تقديم التوعية الرقمية لـ 26.500 مستفيد، إلى جانب 90.000 مستفيد من التوعية الميدانية.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 2096 مستفيدا، وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و3 ألاف لتر من المعطرات، و32.900 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4.600 لتر من معقمات الأيدي، و 4.200 لتر من التعقيم بالروبوتات، و4 ألاف لتر من التعقيم بالبايوكير، و 32.000 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة على توزيع 480 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام، والخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 1040 مستفيدا، إلى جانب فرش 25.000 سجادة بالمسجد الحرام.