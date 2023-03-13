شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تؤكد أن الملايين من فئران نيويورك قد تكون مصابة بـ "كوفيد-19" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى باحثون من جامعة ميسوري دراسة وتحليل للقوارض التي تم صيدها في مواقع مختلفة، بالقرب من مجاري مدينة نيويورك خلال 3 أشهر من عام 2021.

واكتشف الباحثون أن الفئران التي تغزو مدينة نيويورك، معرضة للإصابة بسلالات متعددة من فيروس "SARS-CoV-2"، المسبب لـ "كوفيد-19".



وأظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة "mBio"، أن 13 من 79 فأرا (16.5%) ثبتت إصابتها بالفيروس، وهو رقم يمكن استقراؤه إلى 1.3 مليون من أصل 8 ملايين جرذ في المدينة.

ووجد الباحثون أنه لا يمكن فقط إصابة الفئران بمتغيرات ألفا ودلتا وأوميكرون من الفيروس في كل من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، ولكن بتحور SARS-CoV-2 بعد إصابتها للتكيف مع مضيفيه، وهو أمر مهم للقدرة على التنبؤ بإمكانية عودة السلالات المستقبلية وإعادة إصابة البشر.

وأوضح الباحث الرئيسي هنري وان، في بيان صحفي مصاحب لنشر الدراسة، أن النتائج "تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من المراقبة لـ SARS-CoV-2 في مجموعات الفئران، من أجل انتقال العدوى الحيوانية المصدر الثانوي المحتمل إلى البشر"، وفقا لروسيا اليوم.

وتم إلقاء اللوم في البداية على جائحة "كوفيد-19" على انتقال فيروس كورونا من الخفافيش المتحولة إلى البشر من خلال مضيف وسيط في سوق رطب في ووهان، الصين.

ومع ذلك، أشارت الأدلة اللاحقة إلى انتشار الفيروس في مناطق أخرى من الصين في وقت مبكر من أكتوبر 2019، قبل اكتشاف حالات ووهان الأولى، ويعتقد الباحثون أن بعض الحالات حدثت أيضا في أوروبا والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة من عام 2019.