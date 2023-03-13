شكرا لقرائتكم خبر عن "السيادة السودانى" يقرر تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس السيادة السودانى، تشكيل لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة وحركات الكفاح المسلح، لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي- في بيان، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، حيث تم استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تناول الاجتماع سير العملية السياسية وضرورة المضي قدما في الترتيبات المتفق عليها. الجدير بالذكر أن القوات المسلحة السودانية كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه متابعتها عن قرب لمجريات الأحداث في البلاد، وأنها على عهدها بحماية الشعب السوداني ومكتسباته.. وجددت تأكيدها للشعب السوداني؛ للحفاظ على ثورة ديسمبر واستكمالها.

من جانب اخر، توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم الاثنين إلى جوبا في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، يرافقه خلالها وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين ووزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي - في بيان اليوم - أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للسودان في تحقيق الاستقرار بدولة جنوب السودان ومعالجة تحديات تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بين الأطراف الجنوبية، بصفة دولة السودان رئيسا للدورة الحالية لمنظمة دول الإيجاد وراعيا للاتفاقية.