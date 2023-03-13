شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة صربية تحمل 105 أطنان من المساعدات إلى مطار دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت طائرة صربية، اليوم الاثنين، تحمل على متنها 105 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى مطار دمشق الدولى لدعم متضررى الزلزال الذى ضرب مناطق فى سوريا.