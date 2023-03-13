شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة صربية تحمل 105 أطنان من المساعدات إلى مطار دمشق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت طائرة صربية، اليوم الاثنين، تحمل على متنها 105 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى مطار دمشق الدولى لدعم متضررى الزلزال الذى ضرب مناطق فى سوريا.
وقال سفير صربيا في سوريا رادوفان ستويانوفيتش - في تصريح خاص للتلفزيون الرسمي السوري - إن طائرة الإغاثة المقدمة من بلاده تعتبر ثاني طائرة مساعدات مقدمة من بلجراد .
وأضاف السفير الصربي أن المساعدات التي تضمنتها الطائرة جاءت بناء على تحديد من السفارة السورية في بلجراد ووزارة الخارجية، لافتا إلى أنها تشتمل على طعام وأدوية، وأدوات طبية أوجهزة للقلب والأشعة، وتجهيزات للمستشفيات.