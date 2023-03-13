شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 9 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية - في تصريحات لها اليوم - إنه جرى اعتقال ثلاثة أسرى محررين من محافظتي "نابلس" "وطولكرم" الشماليتين، وشاب من محافظة أريحا شرقا.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة آخرين من قرى محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، واعتقل طفل من مخيم عايدة في محافظة "بيت لحم" إلى الجنوب من القدس، وأسير محرر من بلدة "نحالين" بالمحافظة ذاتها.