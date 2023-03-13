شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 39 هزة أرضية خلال 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السورى للزلازل أن عدد الهزات التى سجلت خلال 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم الاثنين، بلغ 39 هزة ضعيفة.

وذكر المركز السورى للزلازل -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية- أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي فى سوريا سجلت هزة أرضية شمال غرب اللاذقية 33 كم بلغت 3.2 درجات على مقياس ريختر، وهزة شرق مدينة الحسكة 56 كم بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب تدمر 76 كم بقوة 2.8 درجة.

وأوضح أنه تم تسجيل 20 هزة أرضية في لواء اسكندرون بقوة ما بين 1.5 و4 درجات على مقياس ريختر، و16 هزة في البر التركي ما بين 2.1 و4.8 درجات.