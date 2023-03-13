شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: الحوثيون لديهم إصرار على عدم حل الأزمة والتصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات إقدام جماعة الحوثي على تجميد حسابات الخطوط الجوية اليمنية في البنوك العاملة ضمن المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذا الاجراء يهدد بوقف صرف أجور الموظفين، ونفقات التشغيل، وتعطل الخدمات التي تقدمها الشركة لكافة المواطنين في مختلف المحافظات دون تمييز، وتوقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الممارسات تؤكد إصرار جماعة الحوثي على المضي في نهج التصعيد، وإرباك أي خطوات لانفراج الأزمة وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية، ضاربة عرض الحائط بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واستعادة الهدنة، وعدم إكتراثها بمعاناة اليمنيين المتفاقمة منذ ثمانية أعوام جراء ظروف الحرب التي فجرها الانقلاب.

وقال الإرياني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن مطالبين باتخاذ موقف حازم ازاء هذه الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، والضغط على جماعة الحوثي لرفع القيود عن حسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية "الناقل الوطني في اليمن"، وعدم إقحام الشركة في الصراع السياسي".