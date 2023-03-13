شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية أوغندية بين الرئيس تبون ونظيره موسيفينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، محادثات ثنائية مع نظيره الأوغندي يوويرى موسيفينى، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر لمدة يومين.



جاء ذلك خلال استقباله الأحد بمقر الرئاسة الجزائرية، للرئيس الأوغندى، ومن المقرر أن تمتد المحادثات لتشمل وفدي البلدين قبل الإعلان عن نتائج هذه الزيارة.



وكانت الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت في بيان، أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة، حيث ستضيف لبنة أخرى في مسار تدعيم الديناميكية الإيجابية التي تشهدها البلدين وتعزز التزامهما المشترك لصالح قضايا القارة الأفريقية، وتأكيد تطلعاتهما نحو تحقيق السلم والتنمية لشعوبها.