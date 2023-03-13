"النفط الليبية" تدعو شركات أمريكا للاستثمار في قطاع النفط والغاز الليبى

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات بن قدارة، الشركات الأمريكية إلى العمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه بن قدارة مع مديرة إدارة شمال إفريقيا في وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا تيلور.

وأشاد بن قدارة بدعم واشنطن لمؤسسة النفط ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد عبرت تيلور، عن "دعمها لمجلس إدارة مؤسسة النفط في جهوده التي ساهمت في رفع معدلات الإنتاج من النفط والغاز وتطوير الصناعات النفطية وتحسين البيئة".