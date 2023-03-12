شكرا لقرائتكم خبر عن تبون: الجزائر تستضيف اجتماعا لدول حركة عدم الانحياز الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الجزائرى، عبدالمجيد تبون، استضافة بلاده لاجتماع مصغر لدول حركة عدم الانحياز الصيف المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك، الذى عقده الرئيس تبون اليوم مع الرئيس الأوغندى، يورى موسيفينى، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضح الرئيس الجزائري أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الأوغندي سمحت باستعراض "العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك"، لاسيما فيما يتعلق بتنسيق المواقف لنصرة القضايا العادلة في المحافل الدولية وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل وفد من رجال الأعمال الجزائريين يضم 150 مستثمرا للذهاب إلى أوغندا من أجل بحث فرص الشراكة مع نظرائهم الأوغنديين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوغندي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر منذ أمس /السبت/ وتستمر لمدة يومين.