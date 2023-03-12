شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسير قافلة مساعدات برية مكونة من 14 شاحنة إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إغاثية جديدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية إلى سوريا، ضمن حملة الاستجابة الطارئة.