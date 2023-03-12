شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يلقى القبض على 3 إرهابيين فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إلقاء القبض على 3 ارهابيين وتدمير وكر لهم في ديالى.

وقال رسول - حسبما نقلت قناة الاخبارية العراقية اليوم الأحد - إنه تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، قامت قطاعات الأمن بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ونصب الكمائن الثابتة والمتحركة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق قاطع المسؤولية ضمن قيادة عمليات ديالى.

وأضاف أن القطاعات تمكنت من إلقاء القبض على 3 اشخاص وفق أحكام المادة (4 إرهاب) وضبط عبوتين ناسفتين ، كما تمكنت من تدمير وكر للإرهابيين".