شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يصدر مرسوما بإنشاء متحف "عُمان عبر الزمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم /الأحد/ مرسوما سلطانيا بإنشاء متحف "عُمان عبر الزمان" في ولاية منح في محافظة الداخلية، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون تحت الرعاية الفخرية للسلطان هيثم.



ووفقا للمرسوم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - فإن المتحف يستثني من أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، ويكون للمتحف مجلس أمناء برئاسة أمين عام شؤون البلاط السلطاني، يصدر بتعيين أعضائه وتحديد مدة عضويتهم أمر سام، على أن يكون لمجلس الأمناء الصلاحيات ذاتها المقررة لمجالس إدارات الهيئات العامة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري للدولة.



وفي السياق ذاته، يُفتتح، غدا الاثنين، متحف "عُمان عبر الزمان" بولاية منح في محافظة الداخلية، ويسعى المتحف إلى التعريف بالحقب التاريخية المختلفة التي شهدتها سلطنة عُمان مثل جيولوجيا الأرض والسكّان الأوائل، وصولًا إلى عصر النهضة المباركة وما تحقق فيه من منجزات مختلفة في شتى القطاعات، إضافة إلى استشراف المستقبل بما يتوافق وتطلعات السلطنة.



ويركّز المتحف على الصوت والصورة بأسلوب تفاعلي باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال؛ بهدف إيجاد تجربة متحفية تثقيفية لمختلف الزوار، كما يحوي المتحف بين جنباته العديد من المرافق المعرفية والخدمية للمجتمع.