شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: 553 سوقا جديدا استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام بن دريس الأمين الوطني ومدير ديوان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الأحد، فتح 553 سوقا لتوفير المواد الغذائية طيلة شهر رمضان، وفق الإذاعة الجزائرية.

وأشار عصام بن دريس، أنه حتى الآن تم إنشاء 465 سوقا فيما تباشر باقي الأسواق نشاطها تدريجيا مع شهر رمضان.

وأضاف عصام بن دريس أن هذه الأسواق ستكون بأسعار مخفضة للمستهلك، تمكنه من اقتناء كل سلعه الضرورية بأسعار منخفضة.

وأبرز المتحدث، أن هذه الأسواق ستشارك فيها كل القطاعات الوزارية وستخصص في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل لبيع لوازم عيد الفطر.

ومن جهة أخرى، توقعت جمعية الإمارات للفلك، أن يكون يوم الخميس 23 مارس الجاري، غرة شهر رمضان المبارك فلكياً، وفق"الإمارات اليوم " .

ورجحت الجمعية ، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن تكون عدد أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 29 يوماً، وأن يكون عيد الفطر السعيد (غرة شهر شوال) يوم الجمعة 21 أبريل.

كما توقعت الجمعية أن تكون ساعات الصيام في بداية الشهر المبارك 13 ساعة و30 دقيقة لتصل في نهايته إلى 14 ساعة و13 دقيقة.

ولفتت الجمعية إلى أن توقعاتها تبقى فلكياً، وأن دخول الشهر الفضيل رسمياً يكون بإعلان اللجنة المكلفة بتحري الهلال.

وفي تصريح سابق، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان أن فصل الربيع فلكيا يمتد بين 21 مارس إلى 21 يونيو ، فإن شهر رمضان هذا العام يكون كله في فصل الربيع و مع بداية الفصل، فيما يتوقع ان يدخل رمضان المقبل 1445 في فصل الشتاء فلكيا في دورة تقدر ب 32 سنة هجرية تعود غرة الشهر الهجري لنفس الأسبوع الذي يقابلها في التقويم الميلادي.