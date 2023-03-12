شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أسباب وطرق علاج "الصداع العنقودي"؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتبر الصداع العنقودي (Cluster Headache) صداعا شديدا للغاية يحدث على جانب واحد من الرأس.

وقالت الجمعية الألمانية للألم إن مصطلح عنقودي يرجع إلى أن هذا النوع من الصداع يحدث بشكل متكرر في مرحلة ما.



وأضافت الجمعية أن أسباب الصداع العنقودي غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى العوامل الوراثية أو الإيقاعات البيولوجية غير السليمة (اضطرابات الساعة البيولوجية)، مشيرة إلى أن العوامل المحفزة تشمل التدخين والخمر وأضواء الوميض وبعض الأطعمة والارتفاعات العالية والأدوية الموسعة للأوعية.

ويحدث الصداع العنقودي في صورة هجمات تمتد من 15 إلى 180 دقيقة.

وإلى جانب الصداع أحادي الجانب الشديد للغاية تشمل الأعراض أيضا احمرار العين وزيادة إفراز الدموع وتورم وتدلي الجفون وضيق بؤبؤ العين واتجاه حدقة العين للأسفل، بالإضافة إلى سيلان الأنف والتعرق في منطقة الجبهة أو الوجه بأكمله والحساسية تجاه الضوء والصوت.

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن علاج الصداع العنقودي من خلال أدوية التريبتان واستنشاق الأكسجين، إلى جانب الراحة التامة والابتعاد عن المحفزات والمثيرات.

وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة مثل تحفيز العصب القذالي أو تحفيز منطقة معينة من الدماغ (الوطاء).