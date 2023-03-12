شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن سقوط 22 عنصرًا من داعش بينهم قياديون فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق عبد الوهاب الساعدى، الأحد، أن قوات الأمن قتلت 22 عنصرًا من تنظيم داعش، بينهم قياديون فى عملية أمنية فى محافظة الأنبار بغرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الساعدى القول، خلال مؤتمر صحفى، أن غالبية القتلى كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، مشيرًا إلى أن المنطقة التى كانوا يتواجدون بها "معقدة ويصعب الوصول إليها".

وأوضح الساعدى أن العملية كانت "سرية للغاية" واشترك فيها جهازا مكافحة الإرهاب والمخابرات.