شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل الإمساك يندرج ضمن المتاعب الصحية الشائعة لدى الأطفال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الصيدلانية الألمانية كاتارينا دوناو إن الإمساك يندرج ضمن المتاعب الصحية الشائعة لدى الأطفال.

وأوضحت أن الإمساك يرجع في الغالب إلى التغيرات الطارئة على نمط حياة الطفل، على سبيل المثال عند بدء تناول الأطعمة الصلبة أو عند بدء التدريب على استخدام المرحاض.

وأضافت دوناو أنه يمكن مواجهة الإمساك من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه المجففة ومنتجات الحبوب الكاملة وبوريه المشمش؛ حيث تعمل الألياف الغذائية الموجودة بهذه الأطعمة على تنشيط حركة الأمعاء، مع مراعاة شرب السوائل على نحو كاف.

ومن المهم أيضا تجنب الأطعمة، التي تتسبب في حدوث الإمساك، مثل منتجات الدقيق الأبيض.



وأشارت الصيدلانية الألمانية إلى أن الإمساك يستلزم استشارة الطبيب عند ملاحظة عدم نمو الطفل بشكل طبيعي؛ حيث قد يشير ذلك إلى إصابته بعدم عدم تحمل الجلوتين الموجود في منتجات الحبوب الكاملة.

كما يجب استشارة الطبيب في حال استمرار الإمساك على مدار عدة أسابيع، لا سيما إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الألم ووجود دم في البراز.